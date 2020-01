HIGH SCHOOL SCORES

Friday’s results

AREA BOYS TOURNAMENTS

ADOLPH RUPP INVITATIONAL

Semifinals

Haven 51, Garden Plain 45

Cheney 62, Andale 55

CANTON-GALVA INVITATIONAL

Championship

Wichita Homeschool Warriors vs. Wichita Life Prep

Third place

Sedgwick 54, Moundridge 39

Fifth place

Wichita Classical 51, Canton-Galva 40

Seventh place

Bennington 63, Ell-Saline 32

CARDINAL WINTER JAM

Semifinals

Hoisington 55, Ellsworth 24

LaCrosse 46, Ellinwood 40

COUGAR CLASSIC

Semifinals

Elyria Christian 62, Peabody 48

Solomon 38, Centre 35

Consolation

Herington 43, Marion 34

Rural Vista 35, Wakefield 30

McPHERSON INVITATIONAL

Semifinals

Wichita Carroll 75, Blue Valley Stilwell 46

Lawrence Free State 67, Derby 51

Consolation

McPherson 67, Wichita North 48

Junction City 67, Topeka Seaman 62

MID-CONTINENT LEAGUE

Semifinals

Phillipsburg 45, Ellis 41

TMP-Marian 49, Hill City 45

NORTHERN PLAINS LEAGUE

Championship

Osborne 60, Sylvan-Lucas 43

Third place

St. John’s Beloit-Tipton 47, Lakeside 33

Fifth place

Pike Valley 53, Lincoln 27

Seventh place

Natoma 52, Thunder Ridge 50

Consolation

Rock Hills 58, Tescott 31

NORTHWEST KANSAS LEAGUE

Semifinals

St. Francis 46, Dighton 33

Tribune 44, Quinter 33

Consolation

Atwood 39, Oberlin 19

ORANGE & BLACK

Semifinals

Hays 51, Beloit 42

Pine Creek, Colo. 42, Colby 39

Consolation

Scott City 56, Goodland 49

Green Valley Ranch, Colo. 82, Hutchinson 69

PANTHER CLASSIC

Chapman 53, Santa Fe Trail 46

Royal Valley 60, Wabaunsee 30

SALINA INVITATIONAL

Semifinals

Andover 63, Abilene 50

Salina South 57, Wichita South 52

Consolation

Salina Central 74, Liberal 61

Buhler 65, Concordia 20

STERLING INVITATIONAL

Championship

Sterling 84, Hutchinson Trinity 77 (3ot)

Third place

Lyons 73, Hugoton 56

Fifth place

Southeast of Saline 63, Smoky Valley 60 (ot)

Seventh place

Kingman 66, Russell 46

TROJAN CLASSIC

Semifinals

Hesston 63, Riley County 46

Holcomb 45, Hillsboro 40

Consolation

Republic County 33, Clay Center 30

Eureka 57, Remington 31

REGULAR SEASON

Weskan 50, Golden Plains 39

AREA GIRLS TOURNAMENTS

BENNINGTON ROUND-ROBIN

Bennington 61, Lawrence Veritas 11

Wichita Classical vs. Wichita Homeschool Warriors

CARDINAL WINTER JAM

Semifinals

Otis-Bison 41, Victoria 26

Pratt 51, Ellinwood 46

COUGAR CLASSIC

Semifinals

Rural Vista 66, Centre 40

Marion 40, Wakefield 38 (ot)

Consolation

Elyria Christian 26, Peabody 11

Herington 39, Solomon 23

MID-CONTINENT LEAGUE

Semifinals

Trego 47, Smith Center 18

Phillipsburg 51, Hoxie 45 (ot)

NORTHERN PLAINS LEAGUE

Championship

Thunder Ridge 71, Osborne 44

Third place

St. John’s Beloit-Tipton 47, Pike Valley 33

Fifth place

Sylvan-Lucas 41, Rock Hills 26

Seventh place

Southern Cloud 35, Lincoln 23

Consolation

Lakeside 31, Wilson 29

NORTHWEST KANSAS LEAGUE

Semifinals

St. Francis 62, Quinter 39

Atwood 63, Dighton 47

Consolation

Sharon Springs 61, Oberlin 52

ORANGE & BLACK

Semifinals

Scott City 51, Goodland 37

Colby 52, Beloit 37

Consolation

Hays 50, Topeka Highland Park 42

Valley Center 73, Green Valley Ranch, Colo. 8

PANTHER CLASSIC

Chapman 54, Santa Fe Trail 37

Wabaunsee 62, Royal Valley 29

SALINA INVITATIONAL

Semifinals

Liberal 51, Salina South 26

Salina Central 36, Buhler 33

Consolation

Andover 53, Abilene 33

Wichita West 36, Concordia 28

STERLING INVITATIONAL

Championship

Hugoton 48, Lyons 34

Third place

Sterling 84, Hutchinson Trinity 29

Fifth place

Southeast of Saline 42, Smoky Valley 36

Seventh place

Russell 52, Kingman 47 (ot)

TROJAN CLASSIC

Semifinals

Riley County 33, Hesston 31

Hillsboro 53, Holcomb 40

Consolation

Clay Center 54, Remington 27

Eureka 38, Republic County 35

TWIN VALLEY LEAGUE

Semifinals

Centralia 35, Frankfort 33

Valley Heights 48, Washington County 35

Consolation

Hanover 66, Blue Valley Randolph 45

Clifton-Clyde 52, Doniphan West 50

Linn 54, Onaga 31

REGULAR SEASON

Golden Plains 54, Weskan 24

Logan 46, Palco 33

McPherson 45, Circle 34

Sedgwick 34, Ell-Saline 29

HIGH SCHOOL BOYS

Friday’s games

SALINA CENTRAL 74, LIBERAL 61

LIBERAL (5-7)

A.Lopez 1-7 0-0 2, Dunlap 2-6 1-1 5, Hyde 1-2 0-1 3, H.Hatcher 5-9 0-0 14, Ramirez 7-9 1-1 16, Wiltshire 0-2 0-0 0, McCarter 1-4 2-2 5, Williams 1-4 0-0 2, L.Hatcher 3-6 7-8 14. Totals 21-49 11-13 61.

SALINA CENTRAL (4-6)

Losey 3-5 0-0 7, Tedlock 4-5 0-0 8, Burnett 6-9 2-2 19, Puckett 5-8 1-1 14, McHenry 5-7 0-1 12, Watson 3-3 3-4 9, More 1-2 0-1 2, Speer 0-1 0-0 0, Stack 0-1 1-4 1, Farmer 0-0 0-0 0, Kavanagh 0-0 0-0 0, Dyson 1-1 0-0 2. Totals 28-43 7-13 74.

Liberal;17;8;15;21;—;61

Salina Central;19;17;23;15;—;74

3-point goals—L 8-20 (H.Hatcher 4, Hyde 1, Ramirez 1, McCarter 1, L.Hatcher 1), SC 11-25 (Burnett 5, Puckett 3, McHenry 2, Losey 1). Rebounds—L 20 (L.Hatcher 4), SC 26 (McHenry 9). Turnovers—L 15, SC 18. Total fouls—L 14, SC 15. Fouled out—None.

SALINA SOUTH 57, WICHITA SOUTH 52

WICHITA SOUTH (6-6)

Loggins 2-7 2-2 6, Storey 3-5 1-2 8, Frierson 7-10 5-7 19, Jones 1-2 2-4 4, Robinson 2-2 1-2 5, Franklin 0-1 0-0 0, Collins 1-3 0-0 3, Silmon 2-5 0-0 5, Wilson 0-1 0-0 0, Townes 1-3 0-1 2, Hutton 0-0 0-0 0, Beach 0-0 0-0 0. Totals 19-39 11-18 52.

SALINA SOUTH (9-2)

Schreiber 5-8 1-2 12, Jordan 3-6 6-7 12, Johnson 7-12 8-13 22, Hannert 0-5 1-4 1, Junghans 3-10 3-4 10, Hayes 0-0 0-0 0, Ratcliff 0-1 0-0 0, Varela 0-0 0-0 0. Totals 18-42 19-30 57.

Wichita South;14;14;8;16;—;52

Salina South;9;11;17;20;—;57

3-point goals—WS 3-11 (Loggins 0-3, Storey 1-1, Collins 1-2, Silmon 1-4, Townes 0-1), SS 2-10 (Schreiber 1-2, Jordan 0-2, Hannert 0-2, Junghans 1-4). Rebounds—WS 27 (Frierson 8), SS 37 (Hannert 9). Turnovers—WS 15, SS 9. Total fouls—WS 23, SS 17. Fouled out—None. Technical fouls—Jordan.

ANDOVER 63, ABILENE 50

ABILENE (5-4)

Stuber 0-3 1-2 1, McVan 0-1 0-0 0, Bryson 3-10 2-2 10, Beetch 4-12 4-5 12, Becker 6-9 6-6 19, Heintz 3-4 2-2 8, Davis 0-0 0-0 0, Coup 0-3 0-0 0, Jones 0-0 0-0 0. Totals 16-42 15-17 50.

ANDOVER (10-0)

Gaddis 0-4 2-4 2, Johnson 11-17 1-4 26, Maikori 2-6 2-4 6, Taylor 0-4 3-4 3, Jonas 6-12 0-0 14, Henry 1-2 0-0 2, Gehring 2-3 0-0 4, Hurt 2-4 0-0 6. Totals 24-52 8-16 63.

Abilene;14;14;8;14;—;50

Andover;17;12;15;19;—;63

3-point goals—Ab 3-7 (McVan 0-1, Bryson 2-4, Becker 1-1), And 7-25 (Gaddis 0-2, Johnson 3-7, Taylor 0-3, Jonas 2-7, Henry 0-1, Gehring 0-1, Hurt 2-4). Fouled out—Maikori. Rebounds—Ab 31 (Bryson, Becker 7), And 30 (Johnson 7). Turnovers—Ab 19, And 10. Total fouls—Ab 15, And 21.

BUHLER 65, CONCORDIA 20

BUHLER (7-2)

Alexander 6 0-0 16, McDowell 3 0-0 6, Sides 1 0-0 3, Dick 2 0-0 5, Scott 1 1-2 3, Neill 1 0-2 3, Hawkinson 2 0-0 4, Hernandez 3 1-1 8, Thompson 3 0-0 7, LeShore 3 0-0 6, Scripsick 0 0-0 0, Voth 2 0-0 4. Totals 27 2-5 65.

CONCORDIA (2-6)

Vignery 0 0-1 0, Trost 1 0-3 2, Arnold 0 0-0 0, Ca.Carlgren 1 4-4 6, Willliams 0 0-0 0, Atwood 0 0-0 0, Cleveland 0 0-0 0, Owen 0 0-1 0, Rosenbaum 0 0-0 0, Hobrock 1 0-1 2, Ch.Carlgren 2 1-2 7, Parker 1 0-0 2. Totals 6 6-14 20.

Buhler;33;12;13;7;—;65

Concordia;6;3;3;8;—;20

3-point goals—Buh 9 (Alexander 4, Sides 1, Dick 1, Neill 1, Hernandez 1, Thompson 1), Con 2 (Ch.Carlgren 2). Total fouls—Buh 18, Con 12. Fouled out—None.

ATWOOD 39, OBERLIN 19

Atwood;7;12;6;14;—;39

Oberlin;11;0;2;6;—;19

Atwood—Domsch 9, Th.Frank 10, Chvatal 7, Beckman 5, Chessmore 8.

Oberlin—Ketterl 3, May 9, Vanmeter 4, Koger 3.

McPHERSON 67, WICHITA NORTH 48

North;9;6;15;18;—;48

McPherson;14;18;20;15;—;67

Wichita North—Ruffin 6, Carter 5, Underwood 5, Lawrie 9, Gonzalez 3, Trezvant 13, Diaz 7.

McPherson—Stufflebean 9, Schmid 7, Madron 4, Courtney 7, Elliott 3, E.Pyle 23, Dukes 2, S.Pyle 8, Gibbs 4.

CHAPMAN 53, SANTA FE TRAIL 46

Santa Fe Trail;14;17;4;11;—;46

Chapman;7;16;8;22;—;53

Santa Fe Trail—Decker 16, Berckefeldt 5, Smith 12, Spoonemore 13.

Chapman—Vercher 7, Adams 17, Erickson 2, Ch.Liebau 1, Jenkins 11, N.Riegel 6, Stroud 9.

HAYS 51, BELOIT 42

Hays;17;14;8;12;—;51

Beloit;8;10;8;16;—;42

Hays—Krannawitter 14, Kieffer 6, Nunnery 13, Lindenberger 6, Ruder 2, Schwarz 10.

Beloit—Burks 3, Valen 17, Gray 7, Cox 3, Mason 12.

REPUBLIC COUNTY 33

CLAY CENTER 30

Republic County;12;8;6;7;—;33

Clay Center;11;4;9;6;—;30

Republic County—Callaway 8, Fischer 9, Thumann 1, Hartner 6, Aurand 8, Boyer 1.

Clay Center—Floersch 3, Pfizenmaier 7, Willliams 1, Demars 4, lee 3, Glavan 4, Frederick 8.

NATOMA 52, THUNDER RIDGE 50

Natoma;15;10;10;17;—;52

Thunder Ridge;12;11;14;13;—;50

Natoma—Dickerson 8, J.Engling 14, Frye 11, Purter 2, S.Engling 6, Martinez 11.

Thunder Ridge—Struckhoff 15, Grauerholz 3, Dy.Bice 9, Staufffer 8, Reneberg 7, Seemann 8.

HOLCOMB 45, HILLSBORO 40

Holcomb;7;9;10;19;—;45

Hillsboro;11;9;7;13;—;40

Holcomb—Stoppel 20, Mason 10, Sizemore 4, Autry 4, Knoll 7.

Hillsboro—Ratzlaff 12, Boldt 5, M.Potucek 16, Reed 2, Harris 4, Kaufman 1.

SCOTT CITY 56, GOODLAND 49

Scott City;21;13;10;12;—;56

Goodland;7;14;10;18;—;49

Scott City—Yager 9, P.Gooden 4, Culp 10, Lewis 6, Smith 10, King 13, Weathers 4.

Goodland—Nemechek 2, Cole 12, Brumbaugh 21, T.Daise 6, Mull 2.

ST. FRANCIS 46, DIGHTON 33

St. Francis;10;9;17;10;—;46

Dighton;6;9;7;11;—;33

St. Francis—Krien 10, Witzel 3, Busse 5, Dinkel 10, Baxter 9, Neitzel 9.

Dighton—Bradstreet 24, Shapland 2, Ward 6, Bauer 1.

PINE CREEK, COLO. 42, COLBY 39

Pine Creek;7;11;9;15;—;42

Colby;6;12;6;15;—;39

Pine Creek—Horton 12, Dominguez 3, Pham 8, Yaeger 2, Westfall 9, Hatchell 3, Guidry 5.

Colby—Stapp 7, Myers 11, Wahlmeier 4, Russ 6, Siruta 5, Kurth 6.

TRIBUNE 44, QUINTER 33

Quinter;8;3;9;13;—;33

Tribune;6;14;16;8;—;44

Quinter—Gruenbacher 3, Thielen 9, Havlas 5, Bridges 2, Riedel 4, Boone 10.

Tribune—F.Yanez 2, Miller 9, Brandl 18, Mangan 2, Sherer 9, Bello-Marabe 4.

HOISINGTON 55, ELLSWORTH 24

Ellsworth;6;5;6;7;—;24

Hoisington;21;14;7;8;—;55

Ellsworth—Schulte 5, Haxton 8, Anderson 2, Rogers 9.

Hoisington—Nicholson 22, Brewer 3, M.Haxton 7, Woydziak 5, Richards 1, Mooney 3, Robinson 4, Specht 3, Dolezal 3, Hanzlick 4.

HIGH SCHOOL GIRLS

Friday’s games

SALINA CENTRAL 36, BUHLER 33

BUHLER (6-4)

Miller 2-4 3-5 7, Owens 4-11 4-5 13, Specht 1-8 0-0 2, Epp 1-5 1-2 2, Stutterheim 4-7 0-2 8, Schultz 0-0 0-0 0, Hutton 0-2 0-3 0, Totals 12-37 8-17 33.

SALINA CENTRAL (9-1)

Cobb 1-6 2-4 4, Griffin 0-3 0-0 0, Williams 5-8 4-4 14, Kierscht 4-11 0-1 10, Samilton 2-3 0-0 4, Opat 0-2 0-0 0, Stewart 2-7 0-0 4, Cunningham 0-2 0-0 0. Totals 14-42 6-9 36.

Buhler;8;8;11;6;—;33

Salina Central;10;6;16;4;—;36

3-point goals— B 1-7 (Miller 0-1, Owens 1-4, Specht 0-1, Epp 0-1), SC 2-19 (Opat 0-2, Cobb 0-4, Stewart 0-3, Griffin 0-1,Cunningham 0-1, Williams 0-2, Kierscht 2-6). Fouled out—Epp. Rebounds—B 27 (Owens 7), SC 30 (Williams 11). Turnovers—B 13, SC 11. Total fouls—B 17, SC 19.

LIBERAL 51, SALINA SOUTH 26

SALINA SOUTH (6-5)

Weis 2-3 1-4 5, Raubenstine 0-3 2-2 2, Peterson 2-4 2-2 7, Arnold 2-8 2-2 6, Maxton 0-2 0-0 0, Janda 0-3 0-0 0, Latham 0-0 0-0 0, Franco 1-4 0-0 2, Howard 1-2 0-0 2, Hamel 0-2 0-0 0, Herbel 0-0 0-0 0, Norris 0-1 2-2 2. Totals 8-32 9-12 26.

LIBERAL (11-0)

K.Horyna 2-8 4-4 9, Carrillo 3-6 0-0 8, Mullens 3-9 4-6 13, Watt 4-6 0-2 8, Warren 0-2 4-4 4, Gilmore 0-1 0-0 0, Hay 2-3 0-0 6, B.Horyna 0-1 0-0 0, Payton 1-4 0-0 3, Dodge 0-0 0-0 0, Kapp 0-0 0-0 0, Porras 0-0 0-0 0. Totals 15-40 12-16 51.

Salina South;10;4;6;6;—;26

Liberal;20;16;10;5—;51

3-point goals— SS 1-6 (Peterson 1-1, Arnold 0-1, Janda 0-2, Hamel 0-2), L 9-19 (K.Horyna 1-3, Carrillo 2-4, Gilmore 0-1, Hay 2-3, B.Horyna 0-1, Mullens 3-4, Payton 1-3.) Fouled out—Watt. Rebounds—SS 16 (Maxton 5), L 33 (Mullens 6). Turnovers—SS 10, L 9. Total fouls—SS 12, L 13.

ANDOVER 53, ABILENE 33

ANDOVER (2-8)

Anderson 0 0-0 0, Schumacher 0 0-0 0, Webb 01-2 1, Day 4 0-0 10, Woolston 7 0-1 19, Ralston 4 1-4 9, Christensen 0 0-0 0, Eby 1 0-0 2, Forney 2 0-0 4, Cunningham 3 2-6 8, McManus 0 0-0 0. Totals 21 4-13 53.

ABILENE (3-5)

Holmes 2 4-8 9, Vopat 2 2-4 6, Lillard 5 2-4 12, Hayes 2 1-2 6, Snowball 0 0-0 0, Liby 0 0-2 0, Clemence 0 0-3 0, Meade 0 0-0 0, Cross 0 0-0 0, Bathurst 0 0-0 0, Kobiskie 0 0-0 0. Totals 11 9-23 33.

Andover;13;10;18;12;—;53

Abilene;6;11;0;16;—;33

3-point goals—And 7 (Webb 2, Woolston 5), Ab 2 (Holmes 1, Hayes 1). Total fouls—And 21, Ab 11. Fouled out—None.

WICHITA WEST 36, CONCORDIA 28

CONCORDIA (1-7)

Bechard 2 1-3 5, Acree 0 0-0 0, Wilson 0 0-0 0, Loeffler 1 0-0 2, Nordell 0 0-0 0, Reynolds 2 0-1 5, Wahlmeier 3 0-0 6, Strait 0 0-0 0, Rundus 5 0-2 10. Totals 13 1-6 28.

WICHITA WEST (3-9)

Stepps 2 3-5 8, D.Turley 0 0-0 0, Alston 0 0-0 0, Owens 1 0-0 2, Campos 2 2-6 6, Adams 0 0-0 0, Profit 1 0-1 2, Assimonge 0 0-0 0, J.Turley 4 0-0- 8, Gails 3 2-4 8, Putnam 1 0-0 2. Totals 14 7-17 36.

Concordia;5;4;6;13;—;28

Wichita West;6;14;4;12;—;36

3-point goals—Con 1 (Reynolds 1), WW 1 (Stepps 1). Total fouls—Con 16, WW 13. Fouled out—None.

SE SALINE 42, SMOKY VALLEY 36

SMOKY VALLEY (4-6)

VanDerWege 1 0-1 3, Brumbaugh 4 4-7 14, Priddy 2 3-3 7, Carlson 0 0-0 0, Haxton 2 0-0 4, Johnson 0 0-1 0, Rose 0 0-0 0, Ryan 1 0-0 2, Broxterman 0 6-7 6. Totals 10 13-19 36.

SOUTHEAST OF SALINE (7-4)

Tillberg 0 0-3 0, Fear 3 0-3 8, Orr 5 1-2 11, Yianakopulos 0 0-2 0, Meares 0 0-1 0, Pearson 3 0-0 6, Schlesener 5 4-4 17, Caselman 0 0-1 0, Blake 0 0-0 0. Totals 16 5-16 42.

Smoky Valley;13;9;4;10;—;36

SE Saline;12;4;18;8;—;42

3-point goals—SV 3 (VanDerWege 1, Brumbaugh 2), SES 5 (Fear 2, Schlesener 3). Total fouls—SV 13, SES 15. Fouled out—None.

CHAPMAN 54, SANTA FE TRAIL 37

Santa Fe Trail;9;10;7;11;—;37

Chapman;19;8;12;15;—;54

Santa Fe Trail—Mead 10, Banks 6, Rowe 3, Truelson 2, Stone 14, Myrick 2.

Chapman—Mc.Kirkpatrick 24, Suther 11, Bledsoe 15, Ma.Kirkpatrick 4.

GOLDEN PLAINS 54, WESKAN 24

Weskan;6;7;6;5;—;24

Golden Plains;16;8;11;19;—;54

Weskan—J.Allen 17, Aldridge 2, B.Allen 5.

Golden Plains—S.Taylor 2, Miller 12, C.Taylor 1, B.Stoll 9, R.Taylor 3, Nieman 6, A.Stoll 15, Fleckenstein 4, Wark 2.

ATWOOD 63, DIGHTON 47

Atwood;15;14;17;17;—;63

Dighton;6;15;17;9;—;47

Atwood—Mosley 6, Unruh 2, Domsch 11, Beckman 1, Lankas 4, Sramek 18, Singhateh 8.

Dighton—Cramer 16, J.Whipple 6, VonLeonrod 11, Maughlin 4, Me.Whipple 6, Wilms 2, Mc.Whipple 2.

McPHERSON 45, CIRCLE 34

McPherson;10;10;13;12;—;45

Circle;10;11;6;7;—;34

McPherson—Lebertew 1, Bean 22, Ruddle 10, Schmid 2, Pyle 5, Cooks 5.

Circle—Michaelis 5, Cowman 10, Chase 4, Claycamp 4, Meier 2, Look 9.

COLBY 52, BELOIT 37

Beloit;15;5;9;8;—;37

Colby;11;17;13;11;—;52

Beloit—Eilert 3, Hewitt 5, Meier 5, Larson 14, Cooper 10.

Colby—Vaughn 15, Foss 3, Dodson 2, Jones 11, Stephens 17, Stanley 4.

HAYS 49, TOPEKA HIGHLAND PARK 42

Highland Park;15;8;9;10;—;42

Hays;12;15;9;13;—;49

Topeka Highland Park—Washington 3, I.Carter 3, D.Carter 13, Taylor 23.

Hays—Nunnery 9, Lang 8, Robben 6, Schaffer 7, Ruder 12, Green 5, Lummus 2.

SHARON SPRINGS 61, OBERLIN 52

Oberlin;13;15;9;15;—;52

Sharon Springs;18;20;10;13;—;61

Oberlin—Jensen 8, R.Ketterl 2, VanVleet 5, Koerperich 2, May 8, Addleman 6, Carter 21.

Sharon Springs—Carman 12, Perry 13, Benisch 11, Kuhlman 6, Dinkel 1, Hennick 18.

THUNDER RIDGE 71, OSBORNE 44

Thunder Ridge;20;21;16;14;—;71

Osborne;16;10;14;4;—;44

Thunder Ridge—B.Kirchhoff 16, Boden 14, Hrabe 7, Davis 9, I.Rust 15, Slavik 10.

Osborne—Brown 7, Lutters 31, C.Wolters 2, Girard 2, Stull 2.

HILLSBORO 53, HOLCOMB 40

Hillsboro;12;16;9;16;—;53

Holcomb;7;13;8;12;—;40

Hillsboro—Klein 2, Werth 18, Kleiner 18, Saunders 8, Weisbeck 4, Funk 2, Hefley 1.

Holcomb—Ruda 19, L.Jones 3, P.Jones 4, McVey 6, Blackburn 8.

VALLEY HEIGHTS 48

WASHINGTON COUNTY 35

Valley Heights;11;14;12;11;—;48

Washington Co.;6;6;16;7;—;35

Valley Heights—C.Toerber 10, Stevenson 1, M.Vermetten 9, E.Toerber 7, Yungeberg 7, S.Vermetten 14.

Washington County—Chandler 1, C.Boykin 8, M.Metz 7, Kern 8, Otott 9, Cardenas 2.

CLAY CENTER 54, REMINGTON 27

Clay Center;23;11;12;8;—;54

Remington;4;9;6;8;—;27

Clay Center—Liby 15, Crimmins 6, Henry 2, Hammel 1, Edwards 21, Weller 1, Siebold 6, Lane 2.

Remington—Wedel 8, Henley 6, A.Entz 6, Ingalsbe 5, L.Entz 2.

LINN 54, ONAGA 31

Onaga;14;2;6;9;—;31

Linn;15;9;12;18;—;54

Onaga—Buescher 3, E.Krohn 1, Fischer 2, Wegner 1, L.Krohn 10, R.Krohn 6, Schwartz 6, Meyer 2.

Linn—Damman 2, S.Bott 8, C.Beikman 4, Dittmer 3, L.Bott 6, Peters 11, Hansen 4, Oehmke 10, F.Beikman 6.

EUREKA 38, REPUBLIC COUNTY 35

Republic County;6;15;12;12;—;35

Eureka;12;0;16;10;—;38

Republic County—A.Wheeler 4, Morris 5, Wilber 4, Cole 2, I.Wheeler 8, Hansen 7, Jensik 3, Graves 2.

Eureka—Escareno 1, Hilton 11, Ch.Ptacek 10, B.Ptacek 8, Perrier 2, Mouer 2, Ca.Ptacek 4.

CLIFTON-CLYDE 52

DONIPHAN WEST 50

Doniphan West;17;10;7;16;—;50

Clifton-Clyde;9;14;9;20;—;52

Doniphan West—Smith 13, H.Leach 3, Taylor 6, Smith 2, Clevenger 11, S.Leach 7, Whetstine 8.

Clifton-Clyde—J.Bopwser 8, Douglas 5, P.Girard 11, A.Girard 9, Callihan 19.

ST. FRANCIS 62, QUINTER 39

St. Francis;12;14;17;19;—;62

Quinter;11;5;4;16;—;39

St. Francis—Krien 5, Morrow 3, Bandel 16, Johnson 7, Lampe 2, R.Zimbal 6, Gilliland 3, H.Zimbal 6, Poling 2, Gomez 3, Faulkender 9.

Quinter—Betz 1, Ch.Kvasnicka 3, Brown 6, Gillespie 5, An.Briggs 2, Getz 22.

SCOTT CITY 51, GOODLAND 37

Scott City;18;8;12;13;—;51

Goodland;4;12;9;12;—;37

Scott City—Latta 7, L.Rumford 11, McCormick 14, Weathers 10, Shapland 2, E.Rumford 2, Patton 2, Holstein 3.

Goodland—Hahn 1, Tai.Weeter 17, Biermann 3, E.Lehman 5, La.Cure 6, Tal.Weeter 4, O.Lehman 1.

RURAL VISTA 66, CENTRE 40

Rural Vista;18;19;15;14;—;66

Centre;10;12;9;9;—;40

Rural Vista—A.Brockmeier 1, Johnson 5, Jacobson 7, Riedy 21, Sly 8, M.Brockmeier 3, H.Brockmeier 9, Acres 12.

Centre—Casey 5, A.Espinoza 3, S.Espinoza 6, L.Espinoza 6, Hett 20.

OTIS-BISON 41, VICTORIA 26

Otis-Bison;14;6;13;8;—;41

Victoria;1;2;13;10;—;26

Otis-Bison—Mac.Wiltse 2, Mad.Wiltse 14, Trapp 11, Maier 8, Anderson 6.

Victoria—Ka.Windholz 8, Kuhn 9, Dome 3, Nowak 1, Huser 2, Weber 3.